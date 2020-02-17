صحيفة: واقع المرأة الإماراتية بتبوئها مراكز قيادية في القطاعين العام والخاص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن المرأة الإماراتية، سطرت على مدى عقود ماضية قصة نجاح بانخراطها في الحياة العامة بشكل فاعل، في ظل نهج القيادة الرشيدة للدولة، الداعمة للمرأة وقضاياها والمتبنية لسياسات تمكينها في مختلف القطاعات بشكل متوازٍ مع تمتين أواصر الأسرة وتهيئة الظروف المناسبة لها للإبداع.



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وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" أن جهود كانت على رأسها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية منذ انطلاق جمعية نهضة المرأة الظبيانية في سبعينيات القرن الماضي، لتكون أول إطار مؤسسي يعمل وفق خطط محددة لرفع وتيرة مساهمة المرأة في الحياة العامة، حتى أصبحت المرأة الإماراتية حالياً تحوز نسبة 70% من خريجي الجامعات، وتشكل ثلث الطاقم الحكومي، ونصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بقرار من قيادة الدولة التي لطالما آمنت بطاقة المرأة في وطننا وقدراتها على العطاء.

وأوضحت أن واقع المرأة الإماراتية، بتبوئها مراكز قيادية في القطاعين العام والخاص، يشكل مصدر فخر واعتزاز، ويلخص مسيرة من العمل المتواصل للنهوض بواقعها تعليمياً وسياسياً وصحياً واجتماعياً، حتى أضحت التجربة الإماراتية في هذا المجال أنموذجاً على تطور المرأة العربية وامتلاكها مختلف الإمكانات للمنافسة عالمياً في قطاعات عديدة.

وأكدت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أن المرأة الإماراتية تسير ، بخطى ثابتة نحو المستقبل، في إطار عملية تنموية شاملة تقودها الدولة، خصصت للمرأة فيها حيزاً كبيراً، بعد أن أثبتت قدرتها وكفاءتها، وطموحها الواسع في أن تكون شريكة في الإنجازات المتلاحقة والمتسارعة للوطن الذي وضعها على رأس أولوياته لتكون دوماً في مقدمة المؤشرات الإقليمية والدولية المهتمة بقياس مستوى انخراط المرأة في الحياة العامة.