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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير سعودي : قطر تخوض حرب ناعمة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة ولابد من إعلام قوي مواجه لها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
كتبت- أماني عزام
قال الدكتور محمد الحربي، الخبير السعودي المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية، إن الإعلام المعادي والقنوات المضللة ومنها (قناة الجزيرة الفضائية) تم توظيفها من قبل الإعلام القطري، خاصة المرئي وشبكات التواصل الاجتماعي لاستهداف الدول المقاطعة لها وبشكل مكثف، المملكة، ثم الإمارات ومصر، ثم البحرين.
وكشف "الحربي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه تم مؤخرا رصد حسابات تنشر بطريقة ممنهجة ما يعادل 90 تغريدة مسيئة للسعودية في الدقيقة الواحدة، أي نحو 130 ألف تغريده مسيئة يوميًا.
وأكد "الحربي" أن القيادة القطرية مستمره في نهجها باستخدام أدوات الحرب الناعمة لزعزعجة امن واستقرار المنطقة، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية، غير تقليدية، مؤثرة وفاعلة ومساندة لأجهزة الدول المعنية للتصدي ومواجهة الإعلام المعادي بأدواته وأساليبه، حيث أن قنوات التواصل الإعلامي والاجتماعي وحدها لصد هذا المد الإعلامي المتشابك والمعقد.
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