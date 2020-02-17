شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رصد هزة أرضية شمال المدينة المنورة في المملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت هيئة المساحة الجيولوجية في المملكة العربي السعودية أنه تم رصد هزة أرضية ضعيفة جدًا شمال غرب المدينة المنورة.



وقال كثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، في المدينة المنورة، إنهم شعروا بالهزة ظهر اليوم.

وتصدر هشتاج #هَزه_ارضيًه_المَدينه الترند على موقع تويتر في المملكة اليوم الإثنين، شباط 17، 2020.

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