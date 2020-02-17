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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرصنة إلكترونية إيرانية تستهدف جامعات أجنبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت برايس ووترهاوس كوبرز، ثاني أكبر شركة خدمات مهنية حول العالم، أن قراصنة إيرانيين استهدفوا عبر الإنترنت جامعات في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا، خلال الأشهر الأخيرة .
وأوضحت أن أن الاستهداف تضمن ثلاث عمليات اختراق ناجحة لجامعات هولندية.
ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، فإن المتسللين كانوا يهدفون إلى الاستيلاء على المراجع الأدبية في هذه الجامعات، لاستخدامها في المدارس الإيرانية.
وأظهرت التحقيقات الأمنية الأولية أن محاولات الاختراق استهدفت أيضاً مسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي.
وأضافت الصحيفة الأميركية أن المتسللين الإيرانيين تعمدوا إرسال رسائل بريد إلكتروني لتسهيل الاختراق، عبر انتحال اسم شركة Westat المتخصصة في إجراء دراسات بحثية حكومية رسمية لأكثر من 80 وكالة اتحادية على مدار الـ 16 عاماً الماضية.
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