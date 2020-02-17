سفيه_الدوحه_وجزيه_المرتزقه .. فضيحة جديدة لتنظيم الحمدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أطلق نشطاء على موقع تواصل الإجتماعي تويتر، هاشتاج بوسم، سفيه الدوحه وجزيه المرتزقه على خلفية الوثيقة التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن صرف أمين قطر مبلغ مليون و850 دولار لإعلاميين في قناة الجزيرة .



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وبلغت قيمة المكافاة مليون و850 الف دولار أمريكي وموزعة على ثمانية أشخاص يتصدرهم فيصل القاسم وجمال ريان الذين نشطوا خلال الفترة الماضية في هجومهم على الدول العربية، بل وصل الحال بفيصل القاسم إلى الإشادة بالمشروع الصهيوني ومهاجمة المشروع العربي .

ووجه المستشار محمد نافع، سؤال واحد فقط للحمدين جاء فيه "ماذا استفدتم من إهدار أموال شعبكم في الصرف بالمليارات على الإعلام عبر تأليف المسرحيات ونشر الإشاعات واغراق الأبواق بالملايين كي ينشرون أكاذيب ضد المملكة ماذا استفدتم هل نجحتم في فك المقاطعة؟" .. مضيفاً بقوله "كلا كلا لم تنجحون الحل في الرياض" .

فيما أشار أخر إلى ان مرتزقة الجزيرة وعلى راسهم فيصل القاسم الذي وصفه بالحقير، اشد خطرا على العرب والمسلمين من اليهود نفسهم .. مؤكداً أنهم يعملون ليل نهار على اثاره الفتنه وشعال الخلاف بين الدول والطوائف الاسلامية بدعوا الحوار بينما هدفهم الحقيقي هو التفرقة .