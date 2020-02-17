شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وثيقة .. أمير قطر يصرف مكافأة ضخمة لإعلاميين بقناة الجزيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت وثيقة تداولها ناشطون على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، عن مكافاة ضخمة صرفها أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، لإعلاميين في قناة الجزيرة على خلفية مهاجمتهم الدول العربية .

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وقال حساب "موجز الأخبار" السعودي على تويتر، أن هذه الوثيقة أرسلها مواطن قطري غيور على وطنه ومقدرات وطنه من داخل قناة الجزيرة . وبلغت قيمة المكافاة مليون و850 الف دولار أمريكي وموزعة على ثمانية أشخاص يتصدرهم فيصل القاسم وجمال ريان الذين نشطوا خلال الفترة الماضية في هجومهم على الدول العربية، بل وصل الحال بفيصل القاسم إلى الإشادة بالمشروع الصهيوني ومهاجمة المشروع العربي .

وتم تداول الوثيقة على نطاق واسع، ولم تسن لليمن العربي التأكد من صحتها.