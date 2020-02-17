شكرا لقرائتكم مصري يكشف: الصين تجنّد روبوتات وطائرات مسيرة ضد كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف شاب مصري مقيم في العاصمة الصينية بكين، تفاصيل ومظاهر الحياة اليومية في البلاد التي تفشى فيها فيروس كورونا المستجد، راصداً جانباً من تعامل السلطات الصينية لمواجهة المرض.

في التفاصيل، قال الشاب المصري محمد هيثم في اتصال خاص مع "العربية.نت"، إنه يعمل في بكين ويقيم هناك منذ عدة سنوات، مؤكدا أن مظاهر الحياة في العاصمة الصينية تغيرت تماما بعد الإعلان عن تفشي الوباء القاتل.

وأضاف أن حدة الازدحام في الشوارع ووسائل المواصلات العامة خفت كثيرا، وقلت كذلك الحركة التجارية، كما التزم الجميع البقاء بمنازلهم استجابة لتعليمات السلطات إلى حين القضاء على كورونا.

الشاب المصري محمد هيثم



روبوتات تفحص وتعطي الدواء

في السياق، أوضح الشاب المصري أن الأطباء استعانوا لمواجهة الفيروس بالروبوتات من أجل علاج المرضى في المستشفيات، حيث يتم فحص المصابين عبر الروبوت الموجه إلكترونيا من جانب الأطباء، ويعطونهم الأدوية عبر الروبوت أيضا منعا للمخالطة ولتقليل حدة نقل العدوى.

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وأضاف أن طائرات مسيرة مزودة بماسح إلكتروني وطبي تجوب المدن الصينية بحثا عن المصابين، حيث يقوم الجهاز برصد أي حالات مصابة ويوجه إشارات للسلطات بمكان تواجد الحالة، فتسارع بعد الإخطار سيارات الإسعاف المعقمة للوصول إلى مكان الإصابة وعنوانها، ثم تنقلها إلى المستشفى فورا.

عن كورونا

كما تستعين السلطات بقاعدة بيانات كبيرة وأجهزة رصد ومسح إلكترونية في القطارات ومواقف السيارات لرصد أي حالات مصابة، وعند معرفة الحالة ورصدها يتم من خلال قاعدة البيانات تلك معرفة رقم الرحلة التي أقلت الإصابة من القطار أو الحافلة، ومن ثم الوصول لجميع الركاب وفصحهم فورا ونقل أي حالات مشتبه بها إلى المستشفى.

كذلك كشف الشاب المصري أن السلطات الصينية اتخذت إجراءات لمنع انتقال العدوى عبر النقود، حيث تقوم بتعقيم صناديق القمامة 3 مرات يوميا، ثم تقوم بكيها، فضلا عن الاستعانة بتطبيقات متعددة عبر الهاتف الجوال للإعلان عن أي إصابات جديدة ومكانها حتى يلتزم سكان هذا المكان بالتعليمات الخاصة بالوقاية، ولسهولة وصول الفرق الطبية إلى الموقع وفحص جميع المخالطين.

وأشار إلى أن السلطات الصينية قامت خلال الفترة الأخيرة ببناء عدة مختبرات كبيرة ومستشفيات كاملة لاستيعاب الأعداد المتوقع إصابتها وعزلها، مضيفا أنه بدأ في تحضير عدة فيديوهات توضح مظاهر الحياة في الصين وكيفية تعامل السلطات مع المصابين ونشرها على صفحته على مواقع التواصل لطمأنة الجميع.