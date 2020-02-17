أول تعليق من وزيرة الهجرة على صورة «سجادة المعدية»

علقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على صورتها أثناء سيرها على معدية مفروشة بالسجاد في قرية الفرستق، بمركز بسيون بالغربية، أثناء جولتها في المحافظة ضمن مبادرة "مراكب النجاة".

وقالت "مكرم"، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "أيوة أنا وزيرة الهجرة اللي زرت النهارده 4 قرى في محافظة الغربية وكنت سعيدة أني قدرت أروح أتكلم مع الناس الجدعة اللي شغالة وهم كمان كانوا سعداء إنهم شافوا مسؤول جه لغاية عندهم".

Advertisements

وأضافت: "ما تعبناش وقلنا كفاية قرية واحدة، لا كنا فرحانين وعايزين نعرف محتاجين إيه علشان نساعدهم.. ولما خلصنا الزيارات قعدنا كلنا أنا والمحافظ والناس الجدعة اللي نزلت معايا من البنك المركزي، وبرنامج التعليم الفني وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومي للمرأة، علشان نحط خطة الدعم اللي ممكن نقدمها لولاد القرى دول.. الناس اللي بتتعب كل يوم واللي مش فاضية تقعد تفتي وتتنظر.. رجالة بمعنى الكلمة وعلشان كده إحنا روحنالهم نساعد وندعم".

وتابعت: "الناس دي مش منافقة.. الناس دي كريمة ولاد بلد، مرحبة بالوزيرة اللي نزلت مع ناس غيرها تسأل عنهم بتوجيهات من رئيس دولة عايز ينمي قراهم".