بعد 14 يوم في الحجر الصحي.. العائدون من الصين يوجهون رسالة شكر للرئيس السيسي

بلاد الموت هكذا أطلق عليها المصريون العائدون من الصين بعد انتشار فيروس كورونا القاتل في مدينة ووهان مصدر الوباء، وعلى الفور تحركت السلطات المصرية لإنقاذ 345 مصريا وإجلائهم ووضعهم في حجر صحي بمدينة مطروح ينتهي صباح اليوم الاثنين، والذي استمر لمدة أسبوعين بمستشفى النجيلة في محافظة مرسى مطروح.

وأكدت وزارة الصحة أن حالة الأجنبي الحامل للفيروس مستقرة تماما ولم تظهر عليه أي أعراض، في الوقت الذي شهد فيه مول "سيتي ستارز" إقبالا ضعيفا بعد الكشف عن أن الشخص حامل الفيروس كان يعمل بإحدى الشركات الموجودة به.

العائدون من الصين يشكرون الرئيس

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أعرب المصريون العائدون من مدينة ووهان الصينية، عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والطاقم الطبي، على ما تلقوه من رعاية في أثناء وجودهم بالحجر الصحي في مطروح.

وأهدت وزيرة الصحة والسكان، الأطفال الموجودين في الحجر الطبي، هدايا عينية، ووجّهت الشكر للمصريين المحتجزين، على ثقتهم في القيادة السياسية والإجراءات الوقائية التي اتخذت معهم، منذ إجراءات نقلهم من الصين إلى معسكر الإخلاء بمحافظة مرسى مطروح.

وكانت وزيرة الصحة والسكان، أعلنت انتهاء الحجر الصحي للمصريين القادمين من الصين، بعد فترة احتجاز دامت 14 يوما، هي فترة حضانة المرض.

من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الإعلامي للوزارة، إنّ الوزارة خصصت 10 أتوبيسات لنقل المصريين القادمين من ووهان من محافظة مرسى مطروح إلى محافظتي القاهرة والإسكندرية، وفقا لاستبيان أجرته الوزارة لاختيار الأماكن التي يود المصريين الذهاب إليها.