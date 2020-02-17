عمرو موسى: عودة سوريا إلى الجامعة العربية باتت قاب قوسين أو أدنى

أكد الأمين العام السابق ل​جامعة الدول العربية​، ​عمرو موسى​، أن عودة ​سوريا​ ستكون قريبة إلى ​الجامعة العربية​، مشيرا الى أن "دور الجامعة لا يزال مهما جدا، ولكن نحن هنا نتكلم عن نظام عربي جديد ونظام إقليمي جديد، وإلى أن يتم ذلك لا يمكن أن ندير ظهرنا للجامعة العربية، لأنها المنتدى الوحيد الذي يجمع الدول العربية".

وفي تصريح خاص لوكالة "​سبوتنيك​" أشار موسى إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعة في حل المشاكل التي يعاني منها ​العالم العربي​، والخلافات بين الدول العربية، معتبرا انه "يمكن للجامعة العربية أن تلعب دورا كبيرا في حل الأزمات العربية إن كان عن طريق الوساطة أو الانضمام إلى القوى الدولية الأخرى التي تتعامل مع هذه الأزمات".