ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية إلى نقاط المراقبة في محافظة إدلب السورية".
وأوضحت أنّ "قافلة التعزيزات الّتي تضمّ مدافع ودبابات وناقلات جند مدرعة، قد وصلت إلى مدينة ريحانلي في ولاية هطاي بجنوب تركيا من مختلف الثكنات العسكريّة التركيّة"، لافتةً إلى أنّ "القافلة المؤلفة من 150 مركبة عسكريّة، توجّهت إلى نقاط المراقبة التركية في إدلب، وسط إجراءات أمنية".
مع الإشارة إلى أنّه توجد 12 نقطة مراقبة تركية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، بناءً على اتفاق أستانة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش التركي عزز نقاط مراقبته في إدلب بمدافع ودبابات وناقلات جند مدرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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