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إرجاء معرض بكين للسيارات بسبب فيروس كورونا

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أعلن منظمو معرض بكين للسيارات أن هذا التجمع الكبير الذي كان يفترض أن ينظم من 21 إلى 30 نيسان، سيتم تأجيله إلى أجل غير مسمى بسبب وباء ​فيروس كورونا​ المستجد، مشيرين الى ان "هذا القرار اتخذ بسبب الحملة الجارية لتطويق وباء "كوفيد-19" في ​الصين​ و"حماية صحة وسلامة العارضين والزوار على حد سواء".

وأرجئت أو ألغيت معارض في العديد من القطاعات في ​العالم​ والصين بسبب المخاوف من انتشار الفيروس، من بينها أهمها المعرض العالمي للاتصالات في ​​ التجمع الكبير لهذا القطاع الذي كان يفترض أن ينظم من 24 إلى 27 شباط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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