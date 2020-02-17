إستقبل وزير الصحة العامة حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة وفدًا من اتحاد بلديات بعلبك برئاسة فؤاد بلوق، وتناول البحث ما تعانيه المنطقة ومؤسساتها الصحية من حاجات، يساعد تأمينها على عدم تكبد الأهالي مشقة التنقل للحصول على حقهم بالرعاية.
وأكد حسن أنه سيستكمل التجربة السابقة التي خاضها في رئاسة الإتحاد والتي اتسمت بالنجاح في وضع حد لمزاريب اختلاس وهدر وفساد، في وزارة الصحة العامة حيث سيسعى إلى ضبط الإنفاق بما ينعكس إيجابًا على موازنة الوزارة ويؤمن حاجات المواطنين والمرضى من الإستشفاء والدواء والرعاية.
أما وفد الإتحاد فتمنى لحسن التوفيق في مهمته، وعرض عليه مشكلة العمال المنضوين في الإتحاد وغير المنتسبين إلى الضمان الإجتماعي، متمنيًا إيجاد حل عادل لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن إلتقى وفدا من اتحاد بلديات بعلبك ووعد باستكمال مسيرة مكافحة الهدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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