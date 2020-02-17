أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ خلال استقباله رئيس ​مجلس الشورى الايراني​ ​علي لاريجاني​ على رأس وفد، أن "في الوحدة قوة وهذا هو المطلوب من اللبنانيين في هذه المرحلة". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بري خلال لقائه لاريجاني: في الوحدة قوة وهذا هو المطلوب من اللبنانيين في هذه المرحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.