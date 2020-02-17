وزير الأشغال اطلع على ملفات وسير عمل الوزارة

عقد ​وزير الاشغال​ العامة والنقل ميشال نجّار، سلسلة اجتماعات مع كل من مدير عام ​النقل البري​ والبحري ​عبد الحفيظ القيسي​، مدير عام ​التنظيم المدني​ بالتكليف ​الياس الطويل​ في حضور مدير مكتب الوزير ​شكيب خوري​، واطلع منهم على الملفات المتعلقة بسير عمل المديريات.

وشدد نجار على كيفية تفعيل وتعزيز عمل المديريات وأهمية التعاون بما يؤدي الى الانتاج الدائم ادارياً وانمائياً تلبية للتحديات، واعطى التوجيهات بالمتابعة الدائمة لتسهيل امور المواطنين لإنعاش ​الوضع الاقتصادي​.