مكتب باسيل: لا علاقة أو مصلحة لباسيل بموظفين أقالهم وزير الاتصالات

نفي مكتب ‏رئيس ​التيار الوطني الحر​، النائب ​جبران باسيل​ نفياً قاطعاً ‏ما تتناقله بعض وسائل الإعلام و​وسائل التواصل الاجتماعي​ عن علاقة او مصلحة للنائب باسيل بموظفين أقالهم وزير ​الاتصالات​ طلال الحواط من وزارته، او اي علم له بالموضوع او اتصال اومراجعة جرت من قبله مع وزير الاتصالات بهذا الخصوص او بأي شأن آخر متعلق بوزارته.

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