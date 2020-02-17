إخماد حريق داخل منزل في برياق آخر شب بصهريج لنقل المحروقات في الكوكودي

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل منزل في رياق - ​البقاع​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

وبيّنت أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ داخل صهريج لنقل ​المحروقات​ في ​الكوكودي​"، موضحةً أنّ "الحادث أدّى أيضًا إلى وقوع إصابة تولّت جهات أُخرى نقله إلى المستشفى للمعالجة".