إخماد حريق داخل منزل في برياق آخر شب بصهريج لنقل المحروقات في الكوكودي

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ داخل منزل في رياق - البقاع، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".
وبيّنت أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ داخل صهريج لنقل المحروقات في الكوكودي"، موضحةً أنّ "الحادث أدّى أيضًا إلى وقوع إصابة تولّت جهات أُخرى نقله إلى المستشفى للمعالجة".
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