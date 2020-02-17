نديم الجميل حول زيارة لاريجاني: ابدأوا بكف يدكم و شرّكم عن لبنان

علق عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل، على تصريح رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني من مطار بيروت، معتبرا أنه "اهلاً و سهلاً بكم في دويلتكم، وشكراً جزيلاً على تمنياتكم، ابدأوا بكف يدكم و شرّكم عن لبنان و بلّغوا السيّد حسن نصرالله مفوّض ولاية الفقيه في بلدنا".
وكان لاريجاني قد أكد من المطار أن "ايران تريد لبنان بلدا سيدا حرا ومستقلا"
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