نديم الجميل حول زيارة لاريجاني: ابدأوا بكف يدكم و شرّكم عن لبنان

علق عضو كتلة الكتائب النائب ​نديم الجميل​، على تصريح رئيس مجلس الشورى ال​ايران​ي ​علي لاريجاني​ من ​مطار بيروت​، معتبرا أنه "اهلاً و سهلاً بكم في دويلتكم، وشكراً جزيلاً على تمنياتكم، ابدأوا بكف يدكم و شرّكم عن لبنان و بلّغوا السيّد ​حسن نصرالله​ مفوّض ​ولاية الفقيه​ في بلدنا".

وكان لاريجاني قد أكد من ​المطار​ أن "ايران تريد لبنان بلدا سيدا حرا ومستقلا"