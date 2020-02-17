فقيه: سنواجه أي إجراء يمس حقوق العمال والفئات الشعبية

أكد رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ بالانابة في ​لبنان​ ​حسن فقيه​، في تصريح له أن "الاتحاد سيعطي فرصة للحكومة الجديدة لمواجهة هذه الأوضاع مع التشديد على أن أي إجراء يمس مصالح وحقوق العمال والفئات الشعبية سيواجهه الاتحاد بكل ما يملك من قوة"، مشيرا الى" حق الناس في التحرك ضد هذه السياسات من دون الوقوع في الفراغ أو الفوضى".

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