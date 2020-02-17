وصول لاريجاني على رأس وفد إلى عين التينة للقاء بري

وصل في هذه الاثناء رئيس ​مجلس الشورى الايراني​ ​علي لاريجاني​ على رأس وفد إلى قصر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​ للقاء رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​. وكان لاريجاني قد التقى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​ وغادر من دون الإدلاء بتصريح. إضغط للمزيد

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