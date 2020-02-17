جمعة: هناك من لا يريد لهذه الحكومة النجاح

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​أنور جمعة​ أنه "أصبح بإمكاننا البحث عن حلول بوجود ​الحكومة​، والتصريحات التي تحاول التنبؤ بما تستطيع فعله وما لا تستطيع فعله هو وضع للعصي في الدواليب"، لافتا الى ان "هناك من لا يريد لهذه الحكومة النجاح، لكي لا تكشف ما الذي كان يجري في المراحل السابقة"، مشددا على أن "الحكومة اليوم تقف أمام مستحقات خطيرة وكبيرة جدا ومن حقها على الناس أن تعطى الفرصة اللازمة لذلك".

وفي لقاء سياسي، رأى جمعة أن "هناك من كان يسيطر على الواقع الاقتصادي في البلاد بالقوة، من دون وجود لأي ​سياسة​ اقتصادية، ف​السياسة​ التي اعتمدت هي سياسة الآلة الحاسبة ترفع ​الضرائب​ لتسدد الديون، واذا لم يسدد ​لبنان​ الاستحقاقات المالية ليس آخر الدنيا، فلقد سبق أن قامت به 145 دولة".