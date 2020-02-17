صرف مساعد قضائي من وظيفته بجرم التلاعب بالملفات القضائية

تابع ​المجلس التأديبي​ الخاص بالمساعدين القضائيين، برئاسة القاضية منى حنقير، تحقيقاته في الملفات المتعلقة ب​الفساد​ القضائي والسمسرة، فأصدر قرارا في حق المساعد القضائي أ.ب وهو يعمل بصفة كاتب لدى ​محكمة​ جزاء ​بيروت​، وذلك بجرم تلقي الرشى والتلاعب بالملفات القضائية، وقضى القرار بصرفه من وظيفته.

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