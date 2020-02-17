جمارك طرابلس تضبط بيضا وبندورة مهربين من سوريا

نفذت قوة من المديرية العامة للجمارك ضابطة طرابلس - شعبة المكافحة البرية، عملية دهم لمستودع في مدينة طرابلس حجزت خلالها كمية كبيرة من البيض السوري المهرب، تم اقتيادها مع صاحب المستودع الى مركز جمارك طرابلس لاجراء اللازم القانوني في حقها.
كما حجزت دورية ثانية سيارة "بيك اب" محملة بكمية من البندورة المهربة وتم اقتيادها مع سائقها الى المركز لاجراء اللازم.
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