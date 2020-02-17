جمارك طرابلس تضبط بيضا وبندورة مهربين من سوريا

نفذت قوة من ​المديرية العامة للجمارك​ ضابطة طرابلس - شعبة المكافحة البرية، عملية دهم لمستودع في ​مدينة طرابلس​ حجزت خلالها كمية كبيرة من البيض السوري المهرب، تم اقتيادها مع صاحب المستودع الى مركز جمارك طرابلس لاجراء اللازم القانوني في حقها.

كما حجزت دورية ثانية ​سيارة​ "بيك اب" محملة بكمية من البندورة المهربة وتم اقتيادها مع سائقها الى المركز لاجراء اللازم.