سلامي: الهجوم على قاعدة "عين الأسد" لم يكن نهاية الرد الاستراتيجي

رأى قائد حرس الثورة في إيران حسين سلامي في حديث تلفزيوني ان "ردنا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني حدث في نقطة جغرافية محدّدة لكن تأثيره كان عالمياً"، موضحا ان " الهجوم على قاعدة "عين الأسد" لم يكن نهاية الرد الاستراتيجي بل هو نقطة البداية لهذا الرد".
واعتبر ان "الإسرائيليين أصغر وأعجز بكثير من الأميركيين وكل نقاطهم التي يحتلّونها بالمنطقة بمرمى نيراننا"، مؤكدا انه "هناك إمكانات كبيرة للقضاء على "إسرائيل" لكن الظروف حتى الآن ليست مؤاتية لحدوث هذا الأمر".
ولفت إلى ان "الأميركيين اعتادوا أن يواجهوا أي دولة من دون ردة فعل وهذا الأمر جعلهم يخطئون بحساباتهم معنا".
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