التقى مفتي ​الجمهورية​ ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ ​رابطة النواب السابقين​. وفي كلمة له باسم الرابطة، لفت النائب السابق ​طلال المرعبي​ الى "اننا نقوم بجولة على القيادات الروحية في ​لبنان​ التي نعتبرها مسؤولية وطنية كبيرة، وبالتالي زيارتنا للمفتي تأتي في هذا السياق، ونحن نعلم مدى وطنيته، وهذه الدار هي دار لكل المسلمين ولكل اللبنانيين، وبالتالي انبثقت من هنا الثوابت الوطنية التي مشينا عليها جميعا"، مشيرا الى "اننا وتباحثنا مع المفتي في مختلف الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وخاصة ​الأزمة​ الاقتصادية والمالية والاجتماعية الضاغطة كثيرا، ونحن نمر بمرحلة مفصلية وتاريخية لم يمر بها لبنان سابقا، وكانت الآراء متطابقة على ضرورة إيجاد حلول سريعة ضمن خارطة اقتصادية سريعة لحل هذه المشاكل والا لبنان ات على انهيار كبير، نحن الآن في مرحلة انهيار، ولكن هناك قدرات عند اللبنانيين".

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كانت هذه تفاصيل خبر رابطة النواب السابقين التقت دريان: لضرورة إيجاد حلول سريعة للأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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