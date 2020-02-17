دياب التقى سفراء استراليا وكندا واسبانيا

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، سفيرة ​اوستراليا​ في ​لبنان​ ريبيكا غريندلاي التي قالت: "سررت اليوم بلقاء الرئيس دياب وهنأته بنيل الحكومة الثقة، وتمنيت له التوفيق التام في القرارات الصعبة التي يجب عليه اتخاذها".

ثم استقبل دياب، سفير ​اسبانيا​ خوسيه ماريا فري، الذي قال اثر اللقاء: "زرت الرئيس دياب لتهنئته بشكل رسمي بتسميته رئيسا للحكومة، ونقلت له تهاني الحكومة ورئيس ​الحكومة الإسبانية​". واضاف: "عرضنا الأوضاع العامة في بلدينا وخصوصا العلاقات بين اسبانيا ولبنان وسبل توطيدها. وتطرقنا للأوضاع الإقتصادية والمالية، وبحثنا في ما يمكن القيام به من اجل تعزيز أواصر العلاقة، ونحن سنستمر في التعاون مع مكتب رئيس الوزراء ومع مستشاريه في مختلف القطاعات، وأبلغته بأنه مرحب به في اي وقت يريده لزيارة اسبانيا".

والتقى دياب سفيرة كندا ​ايمانويل لامورو​، وتم خلال اللقاء بحث في العلاقات الثنائية بين البلدين. وكانت مناسبة هنأت خلالها الرئيس دياب ب​تشكيل الحكومة​ ونيلها الثقة.