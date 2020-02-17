التقى وزير ​البيئة​ ​دميانوس قطار​ وفداً من مديري شركات الإسمنت في ​لبنان​، حيث جرى التداول في وضع شركات الاسمنت في لبنان. وبعد اللقاء أعلن ممثلو شركات الترابة أنه "تمّت مناقشة صناعة الإسمنت بشكل عام والوضع الدقيق الذيآلت إليه بعد توقف مقالعها عن العمل منذ أواخر سنة 2019 "، وجاء في بيان لممثلي الشركات "أطلعنا معالي وزير البيئة بشكلٍ مفصّل على التواصل الدائم مع ​وزارة البيئة​ في نطاق الرقابة المستمرّة عبر إرسال التقارير الشهرية إضافةً إلى الكشف والتدقيق الجاريين بشكل دوريّ".

ووضعت الشركات قطار في ​تفاصيل​ المخطط التوجيهي المقدم من وزارة البيئة والذي أقرّته ​الحكومة​ السابقة، ولكنه لم ينشر لعدم الإتفاق على الخريطة المرفقة به، كما تمّت مناقشة عملية تأسيس وإطلاق برنامج عمل اللجنة التوجيهية التي أُنشئت لإستثمار وإعادة تأهيل مقالع شركات الإسمنت بموجب قرار وزير البيئة رقم 859/1 تاريخ 12/10/2019 والمؤلفة من الوزير وإختصاصيين وخبراء دوليين و​ممثلين​ عن شركات الترابة.

وفي نهاية الإجتماع وضعت شركات الترابة نفسها مجدداً تحت رقابة ومرجعية وزارة البيئة في إطار التقيّد بكافة المعايير البيئية اللبنانية والعالمية لناحيةالإنبعاثات وإستثمار وإعادة تأهيل مقالعها".

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كانت هذه تفاصيل خبر ممثلو شركات الاسمنت زاروا وزير البيئة ووضعوا أنفسهم تحت رقابة ومرجعية الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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