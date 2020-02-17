يوهي التقت حتي: الدانمارك من أكبر الدول المانحة للبنان كونه دولة مضيفة للنازحين

التقى وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ سفيرة ​الدانمارك​ ميريت يوهي التي أعلنت بعد اللقاء "ان البحث تناول العلاقات الثنائية بين بلدينا وسبل تعميق التعاون لا سيما في القطاعات المهمة ك​الطاقة المتجددة​ وتطوير الانتاج الزراعي".

ولفتت الى "أن الدانمارك من اكبر ​الدول المانحة​ ل​لبنان​ في مجالات عدة كونه دولة مضيفة للنازحين".

كما أجرى الوزير حتي سلسلة لقاءات ديبلوماسية، حيث التقى على التوالي كلا من سفراء دول : ​كوريا​ يونغ داي كون، ​نيجيريا​ غوني مودو زانا بورا،أوستراليا ريبيكا غريندلاي، ​هولندا​ يان والتمنز،الهند سوهيل آجاز خان، ​كولومبيا​ فرناندو حلو ،​اليمن​ عبدالله عبد الكريم و​المغرب​ امحمد كرين.