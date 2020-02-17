التقى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي سفيرة الدانمارك ميريت يوهي التي أعلنت بعد اللقاء "ان البحث تناول العلاقات الثنائية بين بلدينا وسبل تعميق التعاون لا سيما في القطاعات المهمة كالطاقة المتجددة وتطوير الانتاج الزراعي".
ولفتت الى "أن الدانمارك من اكبر الدول المانحة للبنان في مجالات عدة كونه دولة مضيفة للنازحين".
كما أجرى الوزير حتي سلسلة لقاءات ديبلوماسية، حيث التقى على التوالي كلا من سفراء دول : كوريا يونغ داي كون، نيجيريا غوني مودو زانا بورا،أوستراليا ريبيكا غريندلاي، هولندا يان والتمنز،الهند سوهيل آجاز خان، كولومبيا فرناندو حلو ،اليمن عبدالله عبد الكريم والمغرب امحمد كرين.
كانت هذه تفاصيل خبر يوهي التقت حتي: الدانمارك من أكبر الدول المانحة للبنان كونه دولة مضيفة للنازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.