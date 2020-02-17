اليابان تلغي استقبالات بمناسبة عيد الأمبراطور بسبب الكورونا المستجد

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طوكيو: ألغيت استقبالات عامّة تقام سنوياً في حدائق القصر الأمبراطوري بمناسبة عيد ميلاد الأمبراطور الجديد ناروهيتو في 23 فبراير بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المُستجد، على ما أعلنت العائلة الأمبراطورية.

وقالت وكالة العائلة الأمبراطورية "نظرا الى السياق الحالي، قرّرنا إلغاء الزيارات العامّة إلى القصر بمناسبة عيد ميلاد صاحب الجلالة". وقالت "سيتم أيضاً إلغاء ظهور صاحب الجلالة صباحاً وكذلك التوقيع على الكتاب الذهبي" من قبل الجمهور. وكانت الحكومة اليابانية دعت الأحد السكان إلى تجنّب التجمّعات "غير الضرورية".

وسُجلت ما لا يقل عن 60 إصابة بالفيروس في اليابان من دون احتساب ركاب وطاقم سفينة موضوعة في الحجر الصحي يزيد عددهم على 350 شخصا.

حذّر وزير الصحّة الياباني كاتسونوبو كاتو الأحد من أن اليابان دخلت "مرحلة جديدة" مع هذه العدوى الفيروسية، خصوصاً أن البلاد تسجّل حالات إضافية في صفوف أشخاص لم يزوروا الصين، مركز الوباء، ولم يكونوا على اتصال مع زوّار قادمين من الصين.

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كذلك، ذكرت وسائل الإعلام اليابانية أنه لن يتمّ قبول مشاركة العدّائين الهواة في ماراتون طوكيو، المقرّر في الأوّل من مارس المقبل، بوسيقتصر فقط على المحترفين.

إلى ذلك، قال متحدث باسم المنظّمين لوكالة فرانس برس "لا يمكننا إعلان قرار رسمي في الوقت الحالي، نحن ندرس الأمر وبمجرّد اتخاذ قرار سنعلن عنه".

يشار إلى أن آخر تجمّع عام ألغي بمناسبة عيد ميلاد أمبراطور اليابان يعود إلى العام 1996، إثر عملية احتجاز رهائن في منزل السفير الياباني في البيرو خلال حفل استقبال أقيم على شرف الأمبراطور السابق أكيهيتو.

