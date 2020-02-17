24 قتيلًا في هجوم لجهاديين الأحد على كنيسة في شمال بوركينا فاسو

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واغادوغو: قتل 24 شخصا على الأقل وجرح 18 آخرون في هجوم الأحد على قرية بانسي في شمال بوركينا فاسو، وفق ما قال حاكم المنطقة العقيد سالفو كابوري.

وقال المسؤول في بيان اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه إن "الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 24 شخصا، بينهم قسّ كنيسة بروتستانتية. ونأسف أيضا على إصابة واختطاف 18 شخصا آخرين".

