النائب محمد فؤاد يطالب الحكومة بتنشيط القطاع الخاص وتنمية فرص العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بشأن دور الحكومة فى تنشيط القطاع الخاص وتنمية فرص عمل.

وأوضح فؤاد، أن جيرى رايس، المتحدث بإسم صندوق النقد الدولى قد صرح فى مؤتمر صحفى الخميس 13 فبراير الجارى "أن مصر تحتاج إلى موجة جديدة من الاصلاحات، تهدف إلى تنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل" وأرجع أسباب حاجة مصر لموجة إصلاحات جديدة.

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وأشار فؤاد، إلى أن القطاع الخاص يمر بفترة من الانكماش تستمر للشهر الرابع على التوالى، وأنه منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى انخفضت مساهمة القطاع الخاص فى تحقيق النمو الاقتصادى من 72 %فى الربع الأول من العام المالى 2016 / 2017 إلى 68 %فى الربع الرابع من العام المالى 2017/2018".

واستطرد فؤاد، أن كريستالينا جورجييفا أبرزت، على حسابها على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى تحقيق النمو الاقتصادى عقب لقاءها مع رئيس الوزراء فى أكتوبر الماضى عبر حسابها على تويتر حيث أوضحت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى قد حقق خطوات كبيرة نحو الاستقرار الاقتصادى وأكدت أن تلك اللحظة فرصة مناسبة لأن يؤدى التحسن الاقتصادى إلى مزيد من المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص فى تحقيق النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.

وطالب فؤاد، مناقشة الطلب باللجنة المختصة وبحث دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى تحقيق النمو الاقتصادى وأسباب تراجع مصر فى مؤشر مدير المشتريات.