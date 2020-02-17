شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس بتذليل العقبات أمام المستثمرين بقطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين بقطاع السياحة، فضلاً عن الارتقاء بالخدمات والمواقع الأثرية على مستوي الجمهورية "ممتازة" ولها مردود إيجابى قوى على المستمرين .

وقال النائب محمد المسعود، أن هذه التوجيهات لها مردود إيجابي قوى على قطاع السياحة في ظل التحديات التي واجهت قطاع السياحة خلال الفترة الماضية وخصوصاً أنها ستساهم في إزالة عقبات أمام المستثمرين لدعم هذا المرفق الحيوي الهام الذي يعد ركيزة قوية من ركائز الاقتصاد، مضيفاً أن هذه الخطوة الهامة تأتي استكمالا لخطط البناء الاقتصادي في ضوء ما نفذته الحكومة بنجاح في برنامج إعادة بناء البنية التحتية من كهرباء وطرق ومواني وغيرها من الإصلاحات التي تنفذها الدولة على أرض الواقع .

وأكد المسعود، أن افتتاح المتحف المصرى الكبير بداية العام الجديد والاكتشافات الأثرية مؤخرًا، بالإضافة إلى حالة الاستقرار التى تشهدها البلاد، ستنعكس بالتأكيد على السياحة فى صعيد مصر، ومن المنتظر أن تجذب المقاصد السياحية الثقافية، الكثير من عشاقها حول العالم.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة عملية تطوير قطاع السياحة من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية الجارية في هذا الصدد، وذلك بهدف رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع الحيوي وتعظيم مساهمته الإيجابية في المسيرة التنموية للدولة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات.

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وعقد الرئيس السيسى الخميس، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتورة رانيا المشاط استعرضت الموقف التنفيذي لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، لا سيما رفع كفاءة العنصر البشري من خلال أنشطة تأهيل الكوادر المتميزة وتطوير الهيكل التنظيمي والإداري للوزارة ليصبح أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تطوير دور صندوق السياحة لدعم العديد من القطاعات ذات الصلة كالمحافظات السياحية وتنشيط السياحة.