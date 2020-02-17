سحر طلعت تطالب بقائمة إلكترونية للكيانات السياحية المرخصة حفاظا على سمعة القطاع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، القطاع السياحى، لوضع قائمة إلكترونية بالكيانات المرخصة التى تتعامل مع السائح، علي أن يتم تحدثها كل 3 أشهر، وإرسالها إلى مختلف الغرف السياحية وشركات السياحة والمتعاملين مع الوفود السياحية التى تأتى لزيارة المقصد السياحي المصري.
و أوضحت النائبة في بيان لها، أن المنشآت السياحية تترك أثرا مهما في تجربة السائح لأي مقصد السياحي، ويتفاعل معها أثناء نشره لانطباعاته عن تجربته في مصر علي وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة علي أهمية أن تكون تلك المنشآت تطبق معايير الخدمة التي تحددها وزارة السياحة والآثار.
ولفتت إلي أن مقترح القائمة الإلكترونية للمنشآت السياحية، يتواكب مع أهداف القطاع السياحي فى تقديم خدمة ذات مستوي يليق بسمعة القطاع السياحي المصري بجناحيه الحكومي و الخاص، مشيده بموقف الحكومة ممثلة في وزارة السياحة بالتحرك السريع لمواجهة ظاهرة التعامل مع الكيانات غير المرخصة حفاظا علي مقدرات القطاع والدولة وسمعة المقصد السياحي.
وكان مجلس الوزراء وهيئة الرقابة الادارية قد طالبا من وزارة السياحة بعدم التعامل من جانب شركات السياحة مع الكيانات غير المرخصة.
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