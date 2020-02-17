شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء موسع لوفد برلمانى مع محافظ أسوان..اللواء عطية:"أستقبل الشكاوى على الواتس آب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه يحرص على التواصل المباشر مع المواطنين ويتلقى العديد من الرسائل عبر"واتس آب"، ويتعامل مع كافة الشكاوى مباشرة.

وأكد محافظ أسوان، أنه مُصِّر على تدريب وتأهيل نواب المحافظين ليكونوا قادرين على تحمل مسئولية منصب محافظين، مشيرا إلى أنه لديه نائبين وسيكون في منتهى السعادة عندما يتم الاستعانة بهم فيما بعد كمحافظين.

وأشاد المحافظ خلال استقباله بوفد لجنة النقل بالبرلمان برئاسة هشام عبد الواحد، في إطار الجولة التفقدية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة، لتفقد عددا من مشروعات النقل والمواصلات والمحاور، بالدور الذي يقوم به الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب في خدمة أسوان، مشيرا إلى أنه يحرص على تلبية طلبات نواب البرلمان لما فيه صالح المواطن الأسواني.

ورحب المحافظ بالوفد البرلماني، مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل المصلحة العليا للوطن والمواطن، لافتا إلى أنه يحرص على التواصل الدائم مع نواب المحافظة للتشاور في كافة الملفات والقضايا التي تهم مواطني أسوان.

من جانبه وجه هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، الشكر لمحافظ أسوان وعلى الدور الذي يقوم به من أجل وضع لحل للمشكلات القائمة، وتذليل العقبات أمام عمليات التنمية والاستثمار، مشيراً إلى أن النمو المتوازن ينجح في المناطق صاحبة الاقتصاد المتنوع مثل محافظة أسوان التي يوجد بها العديد من المقومات مثل السياحة والزراعة والصناعة.

شارك في الاجتماع نواب محافظة أسوان، محمد سليم وياسين عبد الصبور وشرعي صالح، وضم الوفد البرلمانى خالد عبد المولى أمين سر اللجنة وجمال آدم ووحيد قرقر وعبد الهادي بعجر وحسين أبو الوفا أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى الدكتور محمد علي مستشار لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان.



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