تأجيل محاكمة 16 شخصًا في واقعة مقتل شاب ووفاة والدته بسبب "حمار" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 16 من المتهمين في القضية رقم 29104 جنايات الزقازيق لسنة 2018، ومصرع شاب ووفاة والدته، إثر مشاجرة بين عائلتين بقرية "تل حوين" التابعة لمركز الزقازيق وذلك على خلفية تبول حمار أمام منزل أحد أطراف المشاجرة، لجلسة الخميس المقبل، للنطق بالحكم.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، في ذلك التوقيت، يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص بقرية "تل حوين" التابعة لدائرة مركز الزقازيق وانتقلت الأجهزة المعنية لموقع البلاغ.

بالفحص تبين نشوب المشاجرة بين عائلتي "الجزارين" و"وهدان"، وأن إطلاق الأعيرة النارية خلالها أسفر عن مصرع "أحمد سالم وهدان" وإصابة شقيقه "هاني" واثنين من أقاربه، بطلقات نارية.

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وفور علمها بمقتل ابنها، لفظت "فكيهة السيد" ربة منزل، والدة المجني عليه "أحمد" أنفاسها الأخيرة؛ متأثرةً بإصابتها بأزمة قلبية أصابتها حزنًا على نجلها.

من جانبه، أوضح أحد شهود العيان بالقرية، والذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الخليج 365" أن سبب المشاجرة تبول حمار من المواشي التابعة لعائلة "جمال الجزار" أمام منزل "سالم وهدان"، حيث امتد الأمر لنشوب مشادة كلامية وتراشق باللفاظ بين الطرفين، قبل أن يتدخل أحد كبار القرية للصلح بينهم، ويدعوهم لجلسة صُلح.

وتطورت الخلافات بالتزامن مع وقت جلسة الصُلح؛ إذ حدثت مشاجرة بين الطرفين قبل أن يُقدم عدد من أفراد عائلة "الجزارين" على إطلاق أعيرة نارية تجاه أفراد عائلة "وهدان" أسفرت عن مصرع نجل الأخير "أحمد" وإصابة شقيقه "هاني" واثنين آخرين من العائلة بأعيرة نارية، فيما لفظت والدته أنفاسها الأخيرة، فور علمها بنبأ وفاة نجلها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد 16 من المتهمين وضبط 10 من أفراد عائلة "الجزارين" بحوزتهم 5 أسلحة نارية، وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.