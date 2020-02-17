بالصور- "المعارك الوعي" عرض مسرحي في قرية المنيرة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد بدر:

نظمت مديرية الثقافة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، مسرحية تحت عنوان "معارك الوعي" في قرية المنيرة التابعة لمركز ومدينة الخارجة بحضور الكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، تضمنت عرضًا مسرحيًا لذوي الهمم واسكتش لأطفال قصر ثقافة الخارجة.

وقال محسن حسب، مدير عام ثقافة الوادي الجديد، إن المسرحية سيتم عرضها في قرى وأماكن أخرى بواحات الداخلة وبلاط وباريس والفرافرة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف محسن، أنه جرى توزيع جوائز مالية وعينية على الفائزين من أبناء الوادي في مسابقات إقليم وسط الصعيد.

