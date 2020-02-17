خط نجدة الطفل يزور التلميذة ضحية "واقعة الطعن" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

تابع مسئولو خط نجدة الطفل في جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بسوهاج التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة برئاسة المهندس علي مبارك، الحالة الصحية للطفلة "ج" التي تعرضت لحادث طعن على يد مريض نفسي اليوم الاثنين.

وأكد مصدر مسئول في خط نجدة الطفل، أنه فور تلقي البلاغ حول الحادث، والوقوف على ملابسات الواقعة التي تعرضت فيها الطفلة للضرر، زار وفد من خد نجدة الطفل، المصابة بالمستشفى الجامعي، وكذلك مقابلة الأم للتعرف منها على أصل المشكلة.

كما جرت مقابلة الطفلة المجني عليها وتبين أنها في احتياج شديد للتدخل لإزالة الآثار النفسية السيئة التي لحقت بها نتيجة ما تعرضت له من اعتداء بدني أحدث بداخلها حالة من الرعب.

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وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة بورود بلاغ باعتداء مريض نفسي على طفلة في قرية عرابة أبو عزيز دائرة المركز.

تبين من التحريات أن "ع. ع" مريض نفسي، سأل الطفلة "ج" تلميذة بالصف الأول الابتدائي بمدرسة عرابة أبو عزيز الحديثة الابتدائية المشتركة عن اسمها واسم والدها ثم طرحها أرضًا واعتدى عليها بالطعن بآلة حادة "سكين"، ما نتج عنه إصابتها بـ6 طعنات، منها 4 طعنات نافذة بالظهر وطعنة سطحية بالجانب وطعنة أخرى غير نافذة بالبطن، وفر هاربًا وبعد ذلك سلم نفسه إلى عمدة القرية.

جرى تسليم المتهم إلى مركز شرطة المراغة، وتحرر حول الواقعة المحضر رقم 486 إداري مركز المراغة لسنة 2020.