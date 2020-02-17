سألها عن اسم والدها.. اتهام مريض نفسي بطعن تلميذة بـ6 طعنات في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

تعدى مريض نفسي بالضرب بآلة حادة، اليوم الاثنين، على طفلة بالصف الأول الابتدائي ما نتج عنه إصابتها بعدة طعنات نافذة بالبطن والظهر، أثناء مرورها بالشارع العام بقرية عرابة أبو عزيز التابعة لمركز المراغة، شمالي محافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة بورود بلاغ باعتداء مريض نفسي على طفلة في قرية عرابة أبو عزيز دائرة المركز.

تبين من التحريات أن "ع. ع" مريض نفسي، سأل الطفلة "ج" تلميذة بالصف الأول الابتدائي بمدرسة عرابة أبو عزيز الحديثة الابتدائية المشتركة عن اسمها واسم والدها ثم طرحها أرضًا واعتدى عليها بالطعن بآلة حادة "سكين"، ما نتج عنه إصابتها بـ6 طعنات، منها 4 طعنات نافذة بالظهر وطعنة سطحية بالجانب وطعنة أخرى غير نافذة بالبطن، وفر هاربًا وبعد ذلك سلم نفسه إلى عمدة القرية.

جرى تسليم المتهم إلى مركز شرطة المراغة، وتحرر حول الواقعة المحضر رقم 486 إداري مركز المراغة لسنة 2020.