محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:
أكد مصدر طبي في مستشفى سوهاج الجامعي، أن الطفلة "ج" التي اعتدى عليها مريض نفسي، وصلت المستشفى تعاني من نزيف شديد بالكبد.
وأشار المصدر إلى أنه كانت هناك تخوفات من حدوث شلل للطفلة بسبب وجود كدمة وطعنة بالقرب من العمود الفقري، لافتًا إلى أن الطفلة لديها تجمع دموي بالكلى وتجمع دموي بالطحال.
كان مريض نفسي اعتدى بالضرب بآلة حادة، اليوم الاثنين، على طفلة بالصف الأول الابتدائي ما نتج عنه إصابتها بعدة طعنات نافذة بالبطن والظهر، أثناء مرورها بالشارع العام بقرية عرابة أبو عزيز التابعة لمركز المراغة، شمالي محافظة سوهاج.
وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة بورود بلاغ باعتداء مريض نفسي على طفلة في قرية عرابة أبو عزيز دائرة المركز.
تبين من التحريات أن "ع. ع" مريض نفسي، سأل الطفلة "ج" تلميذة بالصف الأول الابتدائي بمدرسة عرابة أبو عزيز الحديثة الابتدائية المشتركة عن اسمها واسم والدها ثم طرحها أرضًا واعتدى عليها بالطعن بآلة حادة "سكين"، ما نتج عنه إصابتها بـ6 طعنات، منها 4 طعنات نافذة بالظهر وطعنة سطحية بالجانب وطعنة أخرى غير نافذة بالبطن، وفر هاربًا وبعد ذلك سلم نفسه إلى عمدة القرية.
جرى تسليم المتهم إلى مركز شرطة المراغة، وتحرر حول الواقعة المحضر رقم 486 إداري مركز المراغة لسنة 2020.
جرى نقل الطفلة المجني عليها إلى مستشفى سوهاج العام، ثم تم تحويلها لخطورة حالتها الصحية إلى مستشفى سوهاج الجامعي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر طبي يكشف الحالة الصحية للطفلة ضحية حادث الطعن في سوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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