رابطة العالم الإسلامي: حريصون على التواصل مع أمريكا لتحقيق الأهداف المشتركة

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى حرص الرابطة على التواصل المثمر مع الولايات المتحدة للإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء العيسى اليوم الاثنين وفدًا من الكونجرس الأمريكي، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات في إطار المستجدات