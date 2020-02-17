مسار تكشف تفاصيل خدمة الترقيات للموظفين بالسعودية

تزايد البحث في الساعات القليلة الماضية من قبل الموظفين السعوديون عن منصة "مسار" بعد أن أطلقت خدمة الترقيات وتفاصيلها عبر فيديو تعريفي نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل بالمسارمملكة العربية السعودية.

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و يوضح الفيديو التعريفي الفرق بين ترقيات الوظائف الحكومية في الماضي والوقت الحاضر، بشكل مبسط حتى يسهل على الجميع أن يكتشفوا الفرق ومميزات الخدمات الجديدة.

كما تُمكن منصة مسار للموظف الذي يعمل في ‫القطاعات الحكومية المختلفة الإطلاع على إعلانات الترقيات والوظائف المتاحة للترقية، وحالة ترشيحه لها، واختيار الرغبات، ومعرفة النقاط التي يتجاوز بها لهذه الترقية.

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ويذكر أن منصة مسار هي إحدى المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الخدمة المدنية السعودية والتي تقدم الخدمات المرتبطة بالموظف بداية من التعيين حتى التقاعد مرورًا بموعد الترقيات وهي تختلف عن منصة جدارة، ومن بين الخدمات التي توفرها بخلاف ما

سبق ذكره:"التعاقب الوظيفي، التعاقد والتوطين، إدارة الأداء، التظلمات حيث تتيح تقديم التظلمات على الترقيات أو أي إجراءات بحق الموظف الحكومي، بالاضافة إلى إشغال الوظائف بالنقل سواء كان النقل الداخلي أم النقل الخارجي".

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ويستطيع الموظف الحكومي خلال اسبوعين الانتقال والعمل في أي جهة حكومية تبحث عن خبراته الوظيفية عبر مسار الترقيات وذلك يحسب وزير الخدمة المدنية، وبذلك يتم عمل الموظف في قطاعات الدولة المختلفة بكل يسر وسهولة وخلال فترة زمنية لا تزيد على 48 ساعة في حال توفر الوظيفة المناسبة.