أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية- لم يرسل قوات روسية إلى ليبيا، ولم يصدر أي أوامر في هذا الصدد.
قال بيسكوف - في تصريحات أوردتها قناة"روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين- إن الرئيس بوتين لم يأمر بإرسال قوات روسية إلى ليبيا، مؤكدًا أنه لا توجد في ليبيا أي قوات عسكرية روسية.
المستشارين الروس والقوات المسلحة الروسية يواصلون دعمهم للقوات المسلحة السورية في حربها ضد الإرهاب، معبرًا عن أسفه لتكثيف أنشطة الإرهابيين في إدلب.
من ناحية أخرى، قال بيسكوف إن
من جانبه، نفى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، ما ذكره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول وجود شركات عسكرية روسية خاصة تعمل في ليبيا بإشراف من مسئولين عسكريين روس.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: لا توجد في ليبيا أي قوات عسكرية روسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.