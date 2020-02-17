روسية تصاب بعدوى فيروس كورونا في اليابان

أعلن موقع تاس عن إصابة مواطنة روسية بعدوى فيروس كورونا، أثناء سفرها على متن إحدى السفن السياحية في اليابان.
ونقل الموقع عن السفارة الروسية لدى اليابان قولها "إن مواطنة روسية أصيب بعدوى كورونا على متن سفينة سياحية في اليابان، وسيتم نقلها إلى المشفى لتلقي العلاج".
وقال بيان صادر عن البعثة الدبلوماسية التابعة للسفارة الروسية"خلال عمليات الفحص الطبي التي أجرتها الهيئات اليابانيةعلى جميع ركاب سفينة Diamond Princess للتحقق من الإصابات بعدوى فيروس COVID-19 (كورونا)، تم اكتشاف إصابة مواطنة روسية بهذا الفيروس، وفي المستقبل القريب سيتم نقلها إلى المشفى لتلقي العلاج.
وأشار موقع تاس الروسي إلى أن الأطباء اليابانيين كانوا قد اكتشفوا قبل 17 فبراير الجاري 99 حالة إصابة جديدةبفيروس "كورونا" على متن السفينة المذكورة، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة عليها إلى 454 حالة.
وكانت سفينة Diamond Princess تقوم برحلة سياحية مع توقف في محطات عدة في آسيا عندما سجلت إصابة أحد ركابها عقب نزوله في هونغ كونغ، بفيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان وسط الصين.
وبعدها فرض حجر صحي على السفينة في ميناء يوكوهاما الياباني، بعد اكتشاف عدة إصابات أخرى، وأنزل المصابون من السفينة، ونقلوا إلى مستشفيات يابانية مجهزة خصوصا لمكافحة الفيروس.
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