ضبط عنصري دعم للجماعات الإرهابية شمال شرقي الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ضبط عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولاية باتنة شمال شرقي البلاد.

وقالت الوزارة -في بيان اليوم الاثنين- إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات،

أوقفت قوات للجيش أمس عنصري دعم للجماعات الإرهابية في باتنة".وأضافت أن "حرس السواحل أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لـ112 شخصًا كانوا على متن قوارب بكل من وهران ومستغانم والشلف شمال غربي البلاد وعنابة شمال شرقي البلاد".وتابعت الوزارة أنه "تم أيضًا توقيف 36 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بولايتي تمنراست جنوبي البلاد وتلمسان شمال غربي البلاد".