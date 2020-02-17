أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ضبط عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولاية باتنة شمال شرقي البلاد.
وقالت الوزارة -في بيان اليوم الاثنين- إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات،أوقفت قوات للجيش أمس عنصري دعم للجماعات الإرهابية في باتنة".
وأضافت أن "حرس السواحل أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لـ112 شخصًا كانوا على متن قوارب بكل من وهران ومستغانم والشلف شمال غربي البلاد وعنابة شمال شرقي البلاد".
وتابعت الوزارة أنه "تم أيضًا توقيف 36 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بولايتي تمنراست جنوبي البلاد وتلمسان شمال غربي البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عنصري دعم للجماعات الإرهابية شمال شرقي الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.