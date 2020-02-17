الأمم المتحدة تدعو لحماية المتظاهرين السلميين في بغداد وكربلاء

دعت ممثلة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت اليوم الاثنين إلى حماية المتظاهرين بشكل عاجل في العراق ، مشيرا إلى إصابة 200 شخص على الأقل في بغداد وكربلاء.

وقالت بلاسخارت - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - " إن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تتلقى معلومات ذات مصداقية

عن استهداف متظاهرين على الطريق بين ميدان التحرير وميدان الخلاني في بغداد مساء 14 و 15 و 16 فبراير ، ما أدى إلى إصابة 50 شخصًا على الأقل، كما أصيب عدد من أفراد الأمن، مضيفا أن معلومات وردت من كربلاء حول إصابة أكثر من 150 محتجًا في شهر يناير وحده.ودعت السلطات إلى "منع استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن إساءة استخدام القوة"، مؤكدة أن "النمط المستمر لاستخدام القوة المفرطة، مع وجود جماعات مسلحة يتم تحديدها بشكل غامض والولاءات غير الواضحة".واعتبرت بلاسخارت، ذلك مصدر قلق أمني خطير يجب التعامل معه بشكل عاجل وحاسم، مشددة على حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات.