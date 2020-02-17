24 قتيلاً في هجوم بشمال بوركينا فاسو

قتل 24 شخصاً على الأقل وجرح 18 آخرون في هجوم، يوم الأحد، على قرية بانسي في شمال بوركينا فاسو، وفق ما قال حاكم المنطقة العقيد سالفو كابوري.

وقال المسؤول في بيان اطلعت الوكالة على نسخة منه، إن "الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 24 شخصاً، بينهم قسّ كنيسة بروتستانتية، ونأسف أيضاً على إصابة واختطاف 18 شخصاً آخرين".

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