99 إصابة جديدة بـ"كورونا" على متن "السفينة المنكوبة"

أعلنت وزارة الصحة اليابانية أنه تم تسجيل 99 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا الجديد على متن السفينة السياحية دياموند برنسيس الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما، ليبلغ بذلك عدد الحالات المصابة على متن السفينة 454 حالة.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن مسؤولي وزارة الصحة فحصوا حتى الآن 1723 راكباً على متن السفينة، التي تحمل 3700 راكب بالإضافة إلى طاقم العمل.

وقالت الوزارة، إن من بين الـ 99 حالة إصابة الجديدة، 43 يابانياً.

وكان قد جرى فرض الحجر الصحي على السفينة في الرابع من فبراير الجاري، في ظل تزايد المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا.

وتقول الصين، إن أكثر من 70 ألف شخص أصيبوا بالفيروس حتى الآن، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1770 حالة وفاة.