مسؤولة صينية: فيروس كورونا قابل للعلاج والوقاية ممكنة

قالت مسؤولة في لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الاثنين إن فيروس كورونا الجديد، الذي تسبب حتى الآن في وفاة أكثر من 1700 شخص في الصين، قابل للعلاج ويمكن الوقاية منه.
وأضافت قوه يان هونغ في تصريحات أدلت بها خلال مؤتمر صحفي يومي إن نسبة الحالات الحرجة بين المصابين بالفيروس في ووهان، مركز تفشي الفيروس، انخفضت إلى 18 بالمئة بعدما كانت 38 بالمئة في بداية التفشي.
وقالت الصين إن وفداً من خبراء منظمة الصحة العالمية سيزور بكين وإقليمي قوانغدونغ وسيتشوان اعتباراً من اليوم الاثنين.
وأعلن متحدث باسم لجنة الصحة الوطنية تفاصيل الزيارة خلال إفادة صحفية اليوم
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