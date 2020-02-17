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الرياض تدعو برلين إلى استئناف تصدير الأسلحة للسعودية

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 فبراير 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، برلين إلى إنهاء وقف تصدير أسلحة ألمانية إلى بلاده.

وقال الوزير في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين، إن ”الرياض تدعو برلين إلى إنهاء وقف تصدير الأسلحة الألمانية إلينا“، مضيفا ”نأمل أن تفهم ألمانيا أننا نحتاج إلى وسائل للدفاع عن أنفسنا“، مشيرا إلى ”الهجمات التي تعرضت لها منشأة أرامكو النفطية العام الماضي“.

وأضاف أن ”استمرار ألمانيا بعدم توريد الأسلحة إلى ، يعد أمرا غير ملائم في إطار العلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين“، متهما في الوقت ذاته إيران بـ“الوقوف وراء الهجمات على المنشآت النفطية في السعودية“.

إلا أن القرار الذي اتخذته ألمانيا في 2018 عرف استثناءات عديدة خلال هذه الفترة، منها السماح بتوريد المنظومات التي تطورها ألمانيا بالاشتراك مع دول أوروبية أخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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