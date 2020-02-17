الجيش العراقي: نمتلك قاعدة بيانات كاملة عن بقايا ”داعش“

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كشف جهاز مكافحة الإرهاب في الجيش العراقي عن امتلاكه قاعدة بيانات كاملة لبقايا عناصر تنظيم داعش، يمكن أن تستفيد منها الأجهزة الأمنية الأخرى في المحيطين الإقليمي والدولي.

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب (قوات النخبة في الجيش) صباح النعمان، في بيان صادر عنه، إن ”إستراتيجية ورؤية جهاز مكافحة الإرهاب بملاحقة بقايا داعش الإرهابي تأتي في كيفية الاستفادة من جهد الوزارات والأجهزة الأخرى في نشر ثقافة الوعي للوقاية من الجريمة الإرهابية“.

وأضاف النعمان، أن ”الجهاز لديه قاعدة بيانات كبيرة عن الإرهابيين المتواجدين في العراق”، مبينا أن ”قاعدة البيانات أصبحت مصدرا تستفيد منه الأجهزة الأمنية الأخرى في المحيطين الإقليمي والدولي“، مشددا على أن ”الأيام المقبلة ستشهد عمليات نوعية في استهداف مخابئ العصابات الإرهابية وملاحقتهم“.

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وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الجيش العراقي السبت الماضي، عن أن قواته قتلت 10 من مسلحي تنظيم داعش خلال عملية إنزال جوي في منطقة حمرين بمحافظة ديالى شرقي البلاد.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم داعش خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل خاص في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم ”مثلث الموت“.

وأعلن العراق في 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.